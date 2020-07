Rimini, Alfredo Rota: "Sono convinto di non essere solo", Sammarco: "Confermo il contatto con Massimo Bonini" Il presidente del Rimini si presenta alla stampa, con lui anche il DG Antonello Sammarco

Un emozionatissimo Alfredo Rota si presenta alla stampa come nuovo presidente del Rimini "Sono convinto di non essere solo". Nell'occasione il direttore generale Antonello Sammarco ha confermato il contatto con Massimo Bonini per il settore giovanile.





