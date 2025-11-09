Rimini altra caduta e la salvezza è sempre più lontana
I biancorossi perdono di misura in casa della Pianese in tribuna i nuovi proprietari Partita giocata davanti agli occhi dei nuovi proprietari biancorossi
Pianese che cerca subito di sbloccare il risultato sinistro dalla lunga di Bertini sfera non lontana dalla traversa. Insistono i padroni di casa alla conclusione Sussi, destro strozzato che conclude la sua corsa sul fondo. Alla distanza esce il Rimini prima è tempestivo Filipiis in uscita, poi la squadra di D'Alesio è sfortunata sulla bella conclusione di Asmussen che centra in pieno il palo.
Cresce il Rimini e a prescindere da tutto, la squadra, nonostante la sconfitta continua ad inviare segnali positivi, D'Agostini alla conclusione non trova la porta, altra occasione Rimini. Ci prova prima dell'intervallo ancora la Pianese conclusione di Bellini fuori di un soffio. Ripresa Fabrizi alza troppo la mira, è una Pianese sorniona ma che pungola la difesa biancorossa. Una difesa tutt'altro che irreprensibile quando si fa colpire da Coccia che approfitta di una respinta corta di Vitali. Nel finale i biancorossi provano con coraggio a strappare un pareggio che ci poteva anche stare.
All'ultimo respiro sulla rovesciata apprezzabile stilisticamente di Madonna respinge Filippis l'ultima opportunità. Allo Stadio Comunale di Piancastagnaio, Pianese batte Rimini 1-0.
