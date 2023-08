MERCATO Rimini, annuale con opzione per Ruffo Luci. Neri alla Vis Pesaro Il centrocampista classe 2001, cresciuto nel Bologna, è presente in ritiro fin dal primo giorno. Il portiere arriva alla Vis in prestito dal Venezia.

Il Rimini ha annunciato l'ingaggio del centrocampista classe 2001 Dion Ruffo Luci, cresciuto nelle giovanili del Bologna - col quale ha vinto Torneo di Viareggio e Supercoppa Primavera 2 - e con in curriculum anche una presenza in Serie A coi rossoblu, è reduce da due stagioni in Serie C, con 36 presenze e 2 reti tra Trento e Turris. Ruffo Luci, presente al ritiro di Bagno di Romagna dal primo giorno, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

La Vis Pesaro invece ha preso in prestito dal Venezia il portiere classe 2002 Filippo Neri, che nell'ultima stagione si è diviso tra la Feralpi Salò e i lagunari. Neri è un prodotto del settore giovanile del Livorno, con cui ha disputato 2 partite in Serie B e 9 in Serie C.

