AMICHEVOLE Rimini, annullata l'amichevole contro il Tre Penne

Rimini, annullata l'amichevole contro il Tre Penne.

Con una nota, il Rimini Calcio ha annunciato che l'amichevole contro il Tre Penne – in programma mercoledì 12 agosto alle ore 18 al Romeo Neri – è stata annullata. I bianconeri saranno comunque in campo lo stesso giorno, ma alle 20, contro il Roncofreddo per un nuovo test match.

Inoltre è stato aggiunto un altro incontro amichevole per il Rimini contro i ghanesi dello Steadfast FC domenica 23 agosto alle 20:30, ancora al Neri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: