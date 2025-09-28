SERIE C 2025- 2026 Rimini: applausi alla squadra Il Rimini strappa tre punti in trasferta a Pineto ed ha già dimezzato la penalizzazione

Non è la prima squadra capace di tirare fuori l'orgoglio nelle grandi difficoltà, ma quando queste favole si ripetono il calcio guadagna in credibilità, e di questi tempi non è un dettaglio trascurabile. Bastano 5 minuti per aprire la scatola. Pineto statico e Longobardi tutto solo tiene basso il pallone che si infila alle spalle di Tonti. A stretto giro il raddoppio con la sfida tra numeri 8 tra Germinario e Piccoli ha la meglio il biancorosso che scarica in porta lo 0-2 con il sinistro. Gli abruzzesi si svegliano, Borsoi ha una doppia occasione per accorciare le distanze, sulla prima Vitali chiude lo specchio, sulla seconda calcia fuori. Il Pineto accorcia con Bruzzaniti al minuto 62 e ci sarebbe tutto il tempo per ritornare in quota. Ma il Rimini stringe i denti e anche con un pizzico di fortuna, palo di Bellodi in mischia la portano a casa. Il Pineto resta anche in 10 uomini espulso Pellegrino e al settimo degli otto minti concessi, Vitali si complica un po' la vita sul cross di Bruzzaniti mandando la palla sulla traversa. È l'ultimo brivido. Allo Stadio Pavone-Mariani di Pineto, Rimini batte Pineto 2-1.

