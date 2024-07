Il Rimini comunica di aver ingaggiato il calciatore bulgaro Kristian Dobrev attaccante esterno classe 2001. Il nuovo giocatore biancorosso, che vanta un percorso in tutte le nazionali dalla Under 15 alla Under 21, proviene dallo Slavia Sofia che partecipa alla Părva Liga la massima serie del campionato bulgaro di calcio. Dobrev ha firmato un contratto con scadenza giugno 2025.