Rimini, arriva il -2 in classifica per violazione amministrativa.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 9 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Taranto (Girone C di Serie C) e con 6 punti di penalizzazione la Turris Calcio (Girone C di Serie C). Il TFN ha inoltre sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Novara (Girone A di Serie C) e il Rimini (Girone B di Serie C). Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. lo scorso 31 dicembre per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Inibizione di 2 mesi per la presidente del Rimini Palma Stefania Di Salvo. Il club biancorosso era stato deferito al Tribunale Federale Nazionale per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2024.

