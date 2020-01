Rimini: avanti con Giovanni Colella

A Rimini non si cambia. Nonostante le parole di Giovanni Colella pronunciate ieri dopo la sesta sconfitta della sua gestione su sette incontri, la società attraverso un comunicato ufficiale gli conferma la fiducia. Colella, non ha mai pronunciato la parola dimissioni, ma nel suo ragionamento c'era tutta l'amarezza per una crisi senza fine. Queste le parole di Giovanni Colella : "Questa volta dirò io due cose e non risponderò a domande. Sette sconfitte su otto sono tante, c'è un limite a tutto ed io penso che quel limite sia stato superato. Con calma nelle prossime ore valuteremo con la società che cosa fare, ma sette sconfitte su otto non si possono sopportare"