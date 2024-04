SERIE C Rimini batte la Vis Pesaro con Ubaldi al 94°

Vittoria importantissima per il Rimini in ottica playoff. I biancorossi al Neri battono di misura la Vis Pesaro grazie a un colpo di testa di Ubaldi al 94' su cross di Semeraro. Tre punti che portano i romagnoli a quota 47, in decima e ultima posizione valida per gli spareggi. Domenica prossima la sfida allo stadio dei Marmi contro la Carrarese.

