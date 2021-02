SERIE D Rimini, Bonetti: "Vogliamo la Serie C, chiediamo alla piazza pazienza e fiducia" Il recupero dei biancorossi contro la Sammaurese è stato posticipato a mercoledì 3 marzo.

E' stato posticipato a mercoledì 3 marzo il recupero tra Rimini e Sammaurese, valido per la 12^ giornata del Girone D di Serie D e inizialmente in programma per mercoledì 17 febbraio. Il gruppo squadra giallorosso è stato posto in quarantena fiduciaria dalla AUSL Romagna di Cesena a causa di alcune positività al Covid-19.

Nel frattempo il Rimini continua ad allenarsi sotto la guida del neo-tecnico Adrian Ricchiuti, che ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite. “I risultati non contano, dobbiamo continuare a lavorare” ha spiegato il direttore tecnico Ivano Bonetti.

Nel video l'intervista a Ivano Bonetti, DT Rimini

