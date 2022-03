Rimini - Borgo San Donnino 4- 0 Mencagli, doppietta di Ferrara e Gabbianelli su rigore per una vittoria senza particolari patemi contro il Borgo San Donnino

Derrati e Tonelli vanno in panchina con lo squalificato Tanasa, Gaburro ridisegna il suo centrocampo con Callegaro - Kamara e Greselin. Il Rimini tiene i ritmi bassi ma alla prima accelerata passa. Kamara per Federico Mencagli controllo e conclusione, Andrea Paganelli è battuto. 11 goal stagionale per il centroavanti biancorosso. Il Borgo San Donnino tiene bene il campo e va alla conclusione con Otranto, blocca in presa bassa Marietta. Si infortuna da solo il terzino sinistro del Borgo San Donnino Lorenzi Vecchi problema muscolare per lui al suo posto Simone Dosi. Poco dopo la mezz’ora lancio dalle retrovie Mencagli si porta avanti la sfera, per lui e per tutto lo stadio di testa, per l’arbitro con la mano. Ammonizione per l’autore del goal che era in diffida e salterà il prossimo match con la Carrarese.

Passano 4 minuti e il Direttore di Gara Lucio Angelillo di Nola è ancora protagonista quando fischia un fallo e ammonisce un difensore del Rimini. La squadra di Gaburro chiede la simulazione, quella di Aldo Nicolini il rigore, l’arbitro scontenta tutti concedendo la punizione dal limite. Prima del tè caldo punizione Gabbianelli in due tempi l’incerto Paganelli. Ripresa conclusione Mehmetaj blocca Marietta. Rimini in controllo, la squadra di Gaburro porta troppo palla per vedere un tiro in porta occorre attendere il minuto 22, si accentra e lascia partire un tiro Mencagli sempre in due tempi Paganelli.

Gabbianelli - Tonelli - Ferrari su questo asse nasce il raddoppio, ottimo l’ingresso in area del nuovo entrato destro a giro e Rimini in carrozza. Al minuto 40 arriva anche la severa punizione per il San Donnino, Gabbianelli subisce fallo in area, calcio di rigore trasformato dallo stesso Gabbianelli. C’è ancora spazio per vedere il poker e doppietta per Antonio Ferrara. Tutto troppo facile per un Rimini superiore e che domenica prossima incontrerà la Correggese.

Al Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Borgo San Donnino 4-0.

