Rimini: Braglia riprende gli allenamenti

Si gioca domani sera ore 21 al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Rimini. I biancorossi hanno avuto fino ad oggi, va sottolineato, un comportamento professionale e ineccepibile, e lo hanno mantenuto a prescindere da tutte le incognite di questa assurda estate romagnola. L'ennesimo ritardo del deposito dell'ipotetica fideiussione ha fatto saltare il banco. Piero Braglia ha ordinato lo stop agli allenamenti nella giornata di ieri, ma oggi seppur in ritardo il Rimini è tornato sul campo del Neri.

Si ipotizza una chiacchierata chiarificatrice con l'imprenditrice della Building Company Scarcella prima della seduta tecnica, dopo la quale il Rimini e il tecnico hanno deciso di riprendere l'avvicinamento alla sfida con la Vis Pesaro. Ennesimo colpo di scena di una telenovela infinita. A Rimini, a prescindere, monta la protesta e la Curva Est, ancora una volta, ha dato appuntamento a tutti coloro che vorranno manifestare il dissenso davanti alla sede del Rimini Calcio. Ennesima protesta contro una società – a loro giudizio-inesistente.









