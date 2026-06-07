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Rimini Calcio, Alvisi: "Il presidente ancora da decidere. Puntiamo a collaborare anche con San Marino"

Intervista all'imprenditore con interessi e aziende anche sul Titano a margine della conferenza stampa della cordata di imprenditori che punta a rilevare il Rimini Calcio

di Elia Gorini
7 giu 2026
Massimiliano Alvisi
Massimiliano Alvisi

In occasione della conferenza stampa di presentazione della cordata di imprenditori che punta a far ripartire il Rimini Calcio, Massimiliano Alvisi ha parlato anche di San Marino.

Avete parlato di sei imprenditori. A San Marino ci sono tifosi anche delle Rimini, quindi posso anche immaginare, visto anche i tuoi rapporti, che qualche legame con San Marino ci sarà?

"Assolutamente sì, è aperto perché San Marino è Romagna, San Marino è inclusiva. Professionalmente mi ha accolto, ho giocato nel vostro bellissimo campionato e sono legatissimo a quel territorio dove attualmente lavoro anche con alcune società. I sammarinesi assolutamente sì, devono essere a Rimini, devono anche loro dare il loro contributo perché fa parte di quel discorso globale di cui dicevo prima. Anche San Marino è un po' biancorosso".

Sul piano tecnico c'è qualche rapporto con la Federazione Calcio di San Marino?
"Ancora direttamente non abbiamo parlato. Nella nostra visione c'è l'interesse di ragionare, perché c'è anche proprio un discorso di territorialità. Credo che il calcio oggi ha bisogno di raccogliersi non solo in termini di costi, però più riusciamo a valorizzare il territorio meglio è. Sarebbe bellissimo lavorare il più possibile con il territorio, sarebbe il desiderio più importante".

In un consiglio di amministrazione bisogna scegliere anche il presidente.... 
"Fortunatamente non mi avete fatto la domanda prima... Faremo un cda quando abbiamo fatto tutto l'ingresso soci - perché entreranno nuovi soci nei prossimi giorni - e assieme sceglieremo la persona più giusta a rappresentarci".

Il logo?
"Stiamo lavorando per capire come ripristinare il logo originale. Siamo molto legati alle tradizioni e stiamo capendo anche a livello di logo e di marchio come poter acquisire tutto seguendo tutte le regole del caso".




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