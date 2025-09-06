Rimini Calcio: Building Company “per noi il calcio è visibilità e business ma faremo di tutto per salvarci"

Conferenza stampa fiume dove sono stati toccati i tanti temi che in maniera diretta hanno avuto risposte esaustive. Per la Building Company di Anna Giusy Scarcella Rimini rappresenta un'opportunità per fare business e far conoscere l'azienda che si occupa di energie rinnovabili. Il calcio è solo una vetrina da cui dover passare per farsi conoscere. Il Rimini Calcio la leva per arrivare a mettere le mani sul centro sportivo della Gaiofana.

In mattinata la società ha poi annunciato che la sfida con la Ternana in calendario domani sera ore 20.30 si sarebbe svolta allo Stadio Romeo Neri "grazie – riportava il comunicato della società - alla disponibilità del Comune". In panchina torna Filippo D'Alesio. Torna, perché è stato il tecnico designato per la preparazione, poi declassato dopo l'arrivo di Piero Braglia, e oggi nuovamente promosso dopo la fuga di Piero Braglia.

Con una nota ufficiale alle 14:00 è arrivata la secca smentita del Comune: "A seguito dei necessari approfondimenti tecnici sulla documentazione presentata, non sussistono al momento le condizioni per il rilascio della concessione alla società".