Rimini Calcio, consegnata la maglia a Papa Leone XIV

La maglia speciale del Rimini Calcio realizzata per in occasione della di Papa Leone XIV a Rimini dello scorso 22 agosto, è stata consegnata al Pontefice in occasione del pellegrinaggio della Diocesi di Rimini. La Rimini Calcio ha voluto ringraziare S. E. Mons. Nicolò Anselmi per aver reso possibile questa operazione e Manuel Mussoni, preside delle “Scuole Paritarie Maestre Pie” di Rimini, per aver provveduto alla consegna nelle mani di Papa Leone XIV. L’arrivo della maglia nelle mani del Santo Padre rappresenta per la Rimini Calcio un evento storico, della quale il club romagnolo è profondamente orgogliosi.







