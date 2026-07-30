CALCIO Rimini Calcio, Giuseppe Meluzzi rinuncia all'incarico di Addetto Stampa

Rimini Calcio, Giuseppe Meluzzi rinuncia all'incarico di Addetto Stampa.

Giuseppe Meluzzi non sarà l'addetto stampa del nuovo Rimini. Lo comunica lo stesso Meluzzi informando con una nota di avere "formalmente rassegnato le dimissioni al Presidente Marco Lombardi". La decisione, nonostante la fiducia riconfermatagli dalla dirigenza, è "irrevocabile" a causa - scrive Meluzzi -"...di una serie di attacchi personali lesivi della mia professionalità ricevuti sui social poco dopo la mia nomina... per i quali mi riservo la facoltà di adire le vie legali, per fatti che assolutamente non mi appartengono". Meluzzi chiude il suo intervento ringraziando la dirigenza per per il percorso fatto e si dice certo che questa società saprà riportare il Rimini dove merita.

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