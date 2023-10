SERIE C Rimini Calcio: Lucchese battuta 2-0 I romagnoli abbandonano l'ultimo posto della classifica

Rimini Calcio: Lucchese battuta 2-0.

Seconda vittoria per il Rimini in campionato, la prima con Troise in panchina. Giovedì sera al Neri i romagnoli superano 2-0 la Lucchese e abbandonano l'ultimo posto della classifica.

