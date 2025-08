Rimini Calcio: parla Bennet

Continua la telenovela Rimini, oggi un'altra puntata con il comunicato ufficiale di Jason Bennett, l'australiano della Durant Wyot Capital, in riferimento alla possibile acquisizione del Rimini Calcio passato alla Building Company della proprietaria Giusy Anna Scarcella. Queste in sintesi le dichiarazioni di Bennett: “Nonostante il forte impegno e il lavoro costante svolto – anche in stretta collaborazione con il proprio referente in Italia e il team legale – non è stato possibile finalizzare l’acquisizione del Rimini. Abbiamo creduto fortemente in questo progetto sin dall’inizio – dichiara il Bennett – dedicandoci con serietà e determinazione, consapevoli del valore storico e sportivo della società Rimini. Tuttavia, le tempistiche estremamente ristrette imposte dalle scadenze federali non ci hanno consentito di portare a termine un’operazione così ambiziosa e complessa nei tempi richiesti”.

Intanto la Building Company ha provveduto al bonifico degli stipendi di giugno scongiurando un ulteriore penalizzazione. Il focus adesso si sposta anche sulla squadra in ritiro a Riolo Terme. L'arrivo di una nuova società, gli stipendi di giugno pagati e l'incontro tra staff tecnico, giocatori e nuovi imprenditori non ha calmato le acque.

L'ambiente Rimini resta molto agitato, compreso striscioni affissi allo stadio, non esattamente di benvenuto al nuovo sodalizio. Sono diversi i giocatori che si stanno guardando intorno per cambiare aria. La nuova società dovrà cercare di riportare serenità e per farlo dovrà scegliere, presto, anche un allenatore in grado di garantirla e di trasferire al gruppo la voglia di credere nel nuovo progetto. Il Rimini va verso il – 6: impossibile, oggi, parlare di obiettivi stagionali fino a quando non sarà definitiva la composizione della rosa e dello staff tecnico. Contattato Francesco Baldini così come altri profili dal carattere forte e determinato. Una decisione verrà presa entro l'inizio della prossima settimana.