Rimini Calcio: presentata la cordata per la rinascita. Alvisi: "Abbiamo un progetto ambizioso"

L’anno zero della nuova Rimini Calcio riparte da un numero il 10. Quello di campioni e fantasisti, quello del numero degli imprenditori che crede in questo nuovo progetto. Come la fenice, la Rimini del calcio riparte, come spesso accaduto, dalle sue ceneri. A presentare il nuovo progetto una parte della nuova cordata di imprenditori, che dovrà scegliere la figura del presidente, che ora nomi e cognomi, o almeno una buona parte. Ci sono imprenditori, professionisti, soprattutto tifosi del Rimini: Massimiliano Alvisi, Giuliano Lanzetti, Antonio Cocciolo, Orfeo Bianchi, Marco Lombardi ed anche quel Giorgio Grassi che vuole far tornare a volare anche il Rimini.

(Nel video l'intervista con Massimiliano Alvisi)







