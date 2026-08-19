ECCELLENZA Rimini Calcio, riacquistato il marchio storico per 32.000 euro La nuova società ha vinto l'asta telematica. Ieri, a sorpresa, si era presentato un altro pretendente

Rimini Calcio, riacquistato il marchio storico per 32.000 euro.

La Rimini Calcio si è aggiudicata il marchio storico della società biancorossa. Il nuovo club, guidato dalla cordata di imprenditori locali, ha vinto l'asta per 32.000 euro. "Questa scelta è dettata dalla ferma volontà della società di preservare la filosofia che sta alla base del progetto - commentano -. La società si augura che questa operazione avvicini ancora più persone al nuovo corso della Rimini Calcio".

Il marchio storico era stato messo all'asta dopo il fallimento del precedente club, nel 2025, a stagione in corso. La nuova società aveva deciso di riacquistarlo all'asta telematica che era in programma ieri, ma, al momento di cominciare le operazioni, ecco la sorpresa: c'era un altro pretendente. Alla fine, però, l'offerta al rialzo avanzata dai biancorossi è stata sufficiente.

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