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Rimini Calcio: Roberto Benedettini nel CDA

19 giu 2026
Rimini Calcio: Roberto Benedettini nel CDA

La Rimini Calcio ha annunciato l’ingresso di Roberto Benedettini nel proprio Consiglio di Amministrazione, nell’ambito di un progetto volto a coinvolgere imprenditori del territorio per rafforzare la società e consolidare il legame con la comunità. Presidente della F.lli Benedettini S.p.A. e amministratore unico di Shuttle Italy Airport (VIP S.r.l.), Benedettini ha dichiarato di voler contribuire alla crescita del club, considerandolo un patrimonio della città e un esempio di collaborazione tra impresa, sport e comunità. Imprenditore di riferimento della Repubblica di San Marino e tifoso biancorosso, porta nel progetto esperienza manageriale, visione imprenditoriale e un forte radicamento territoriale. La società sottolinea inoltre l’importanza del legame tra Rimini e San Marino, uniti da storiche relazioni economiche, culturali e sportive.

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