Rimini Calcio senza stadio, la società replica: "Diniego illegittimo". E minaccia azioni legali

Il club biancorosso aveva comunicato in mattinata la regolare concessione del Romeo Neri per la partita con la Ternana di domani sera ore 20.30. Intorno alle 14 la doccia fredda. Niente da fare. Su Rimini-Ternana torna ad aleggiare lo spettro della partita non disputata. Quando sembrava che tutto fosse risolto e che si potesse regolarmente giocare, ecco la nota del Comune riminese che precisa che le condizioni per concedere lo stadio non ci sono. “In merito alla concessione per l’utilizzo dello stadio comunale Romeo Neri – si legge nella nota – informa che, a seguito dei necessari approfondimenti tecnici sulla documentazione presentata, non sussistono al momento le condizioni per il rilascio della concessione alla società”

La Ternana dovrà comunque presentarsi al ‘Romeo Neri’ come da programma. La questione da risolvere infatti riguarda il Comune e la società del Rimini. Difficile fare previsioni su come andrà a finire dopo questa infinita diatriba a colpi di comunicati. Il Rimini, risponde che - nonostante l’impegno concreto assunto dalla società di regolarizzare le pendenze pregresse attraverso un piano di rientro già formalmente inoltrato agli enti competenti, la stessa si è trovata di fronte a un atteggiamento gravemente ostruzionistico da parte del Comune, culminato nel diniego – a nostro avviso totalmente illegittimo – dell’utilizzo dello stadio comunale per lo svolgimento dell’incontro previsto. La decisione del Comune, giunta al termine di una serie di comportamenti altalenanti e privi della necessaria chiarezza amministrativa, è attualmente al vaglio dei nostri legali, i quali stanno analizzando la possibile sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti”. Fino al …...prossimo comunicato

Di Seguito il Comunicato

COMUNICATO UFFICIALE

La società Rimini F.C, oggi rappresentata dalla nuova proprietà, intende informare con la massima trasparenza tifosi, istituzioni, stampa e opinione pubblica in merito alla grave situazione che si è venuta a creare in vista della prossima partita di campionato. Nonostante l’impegno concreto assunto dalla società di regolarizzare le pendenze pregresse attraverso un piano di rientro già formalmente inoltrato agli enti competenti, la stessa si è trovata di fronte a un atteggiamento gravemente ostruzionistico da parte del Comune, culminato nel diniego – a nostro avviso totalmente illegittimo – dell’utilizzo dello stadio comunale per lo svolgimento dell’incontro previsto. La decisione del Comune, giunta al termine di una serie di comportamenti altalenanti e privi della necessaria chiarezza amministrativa, è attualmente al vaglio dei nostri legali, i quali stanno analizzando la possibile sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti. Rimini F.C. ribadisce con fermezza la volontà di proseguire con il proprio progetto sportivo, fondato su serietà, trasparenza e senso di responsabilità. Allo stesso tempo, comunica che intraprenderà ogni azione consentita dall’ordinamento giuridico per tutelare i propri diritti e per dimostrare, in ogni sede, le ragioni di chi ha creduto – con determinazione e investimenti concreti – in un percorso di rilancio sportivo e sociale, che oggi qualcuno sembra voler ostacolare sin dalle sue fondamenta. Confidiamo nel sostegno dei nostri tifosi, nella comprensione degli appassionati e nella giustizia delle istituzioni affinché venga ripristinata al più presto una situazione di legalità e buon senso. - Rimini F.C.