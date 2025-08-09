Rimini Calcio: si dimette il Ds Luca Nember

Un nuovo colpo di scena nella complicatissima estate del Rimini Calcio. Il direttore sportivo Luca Nember rinuncia all’incarico. Con una nota ufficiale il il Rimini annuncia le dimissioni:

"Dopo l’aggressione personale subita nella giornata di venerdì 08 agosto, da parte di tre individui, presumibilmente riconducibili alla tifoseria riminese e tenendo conto anche dell’attacco a mezzo di striscioni appesi in giro per la città in questi giorni, che ritengo infondati e immeritati, ho deciso, con grande rammarico di farmi da parte. Sono dispiaciuto per questa scelta, perché in una settimana di lavoro, ho potuto apprezzare un gruppo squadra disponibile e di assoluto valore , con ragazzi pronti a dare l’anima per questi colori, ma il rispetto e la fiducia dovrebbe essere alla base di qualsiasi rapporto. Ringrazio i dipendenti e tutte le persone incontrate che si sono messe a disposizione con grande entusiasmo e competenza per il bene del Rimini Calcio. In merito ai fatti accaduti, nell’attesa che la proprietà valuti il da farsi, seguirò e sosterrò dalla tribuna, accompagnato da Mister Braglia, la squadra che sarà impegnata in occasione della gara di Coppa Italia Tim nella trasferta di Pescara. Auguro alla città di Rimini, al Rimini Calcio ed a tutta la Rimini sportiva le migliori fortune ed i migliori successi professionali".







