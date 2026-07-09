Rimini Calcio: via libera della FIGC per l'assegnazione del titolo sportivo

Nel pomeriggio di oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio ha trasmesso formale comunicazione al sindaco con la quale si conferma la possibilità per l’amministrazione comunale di attivare la procedura per l’assegnazione del titolo sportivo della Città di Rimini.

La procedura - prevista dall’articolo 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) - consentirà di individuare una nuova società rappresentativa della Città di Rimini, cui potrà essere attribuito il titolo per partecipare al campionato regionale di Eccellenza della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2026/2027. La comunicazione della FIGC fa seguito della richiesta inviata dal sindaco il 19 giugno scorso. Alla luce dell’accoglimento della richiesta e sulla base delle specifiche indicazioni fornite dalla Federazione in merito ai requisiti e ai termini per la procedura, l’amministrazione comunale procederà a stretto giro con la pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse per l’iscrizione della squadra di calcio della Città al campionato di Eccellenza 2026/2027, atto che sarà deliberato nelle prossime ore dalla Giunta comunale. L’avviso definisce le modalità di partecipazione e la documentazione richiesta ai soggetti interessati.

Scaduti i termini, un’apposita commissione istituita dall’amministrazione comunale valuterà le domande e individuerà il soggetto da proporre alla FIGC per l’assegnazione del titolo sportivo. Nella lettera odierna la Figc specifica che è fissato al 27 luglio il termine ultimo per la società individuata per poter depositare alla sede della Federazione la documentazione necessaria, che comprende oltre alla domanda di ammissione al campionato e l’eventuale istanza di affiliazione, anche il business plan che attesti la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari. La società interessata dovrà inoltre depositare entro la stessa data un contributo di 150 mila euro. Spetterà quindi alla Federazione la decisione finale sull’accreditamento della nuova società.







