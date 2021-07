CALCIOMERCATO Rimini capitale del Calciomercato: parata di big al "Grand Hotel" Oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato italiano, ieri la presentazione al Grand Hotel di Rimini con la presenza di grandi dirigenti, su tutti Beppe Marotta e Adriano Galliani. Al talk show presente anche l'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Rimini è la capitale del calciomercato, per il secondo anno consecutivo. La location affascinante e suggestiva del Grand Hotel ha ospitato i big delle grandi trattative che - si spera - infiammeranno l'estate dopo gli Europei. Come confermato dai dirigenti, sarà un mercato complicato per tutte le squadre – dalle top alle piccole – a causa della pandemia che ha tolto soldi e risorse. Per questo tutti si sono uniti in un unico coro: serve creatività. Tra i protagonisti della serata l'amministratore delegato dell'Inter – fresca Campione d'Italia – Beppe Marotta.

[Banner_Google_ADS]



Non solo Marotta. Al talk show, condotto dal vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani, hanno partecipato passato – ma neanche troppo – presente e futuro del calciomercato con la presenza di Adriano Galliani, una vita al Milan ed ora al Monza, e l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali. Aneddoti, corsi e ricorsi storici che tutti gli appassionati hanno potuto sia ascoltare che vivere - al “Parco Fellini” - con la mostra “Colpi da Maestro” per raccontare i 70 anni di storia del calciomercato. "Gipo" Viani lo ha creato ed Italo Allodi lo ha modernizzato. Si è passati dai 105 milioni di lire sborsati dal Napoli per accaparrarsi lo svedese Jeppson ai 100 milioni (di euro!) per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nel mezzo retroscena, tante gioie e tante delusioni ma un'unica certezza: il calciomercato è il momento più atteso dai tifosi.

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato Inter

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: