Rimini - Cesena 0-1: decide Corazza con un colpo di tacco

Un’attesa durata 35 mesi e il Romeo Neri presenta un colpo d’occhio degno di un derby così sentito. Sono circa in settemila con code infinite a botteghini e ingresso allo stadio del Cesena con l’artiglieria pesante: Corazza e Ferrante nel 3-4-1-2 disegnato da Toscano. Nel Rimini c’è Santini, Vano parte dalla panchina. Inizio d’impatto dei bianconeri che si impossessano della trequarti e vanno al tiro con Bianchi. Sempre Cesena, Ciofi alla conclusione è Corazza ad interrompere la conclusione del compagno. Scontro di gioco Laverone - Lewis fortunatamente nessuna conseguenza ammonito l’esterno di Gaburro. È l’unico squillo Rimini poi solo Cesena.

Ed il gol arriva a coronamento di un predominio evidente. Pasticcio di Galeotti e in mischia Simone Corazza la mette dentro di tacco. Solo prima dell’intervallo Rimini in evidenza con Gabbianelli, Lewis alza in angolo. Dal corner Santini di testa blocca Lewis. Ripresa ancora Cesena pericoloso con la conclusione di Saber disinnescata da Galeotti. Ferrante diagonale ancora Galeotti con i pugni. Nel miglior momento del Rimini doppio giallo Tanasa e biancorossi in 10 al minuto 18. Zecca diagonale Galeotti in angolo. A 10 dal termine fuori anche Coccolo doppio giallo e parità numerica ristabilita. Al termine il conto dice 7 ammoniti e 4 espulsi. I due giocatori Tanasa e Coccolo, il Direttore Sportivo Stefanelli e l’allenatore del Cesena Toscano. Ultimissima possibilità al sesto minuto di recupero per Vano. Mezza rovesciata alta sulla traversa. Al Romeo Neri di Rimini, Cesena batte Rimini 1-0.