SERIE C Rimini, che frenata! Nel posticipo della 28° di Serie C Girone B, l'Arezzo passa al Neri 2-0

Si tratta della prima vittoria per Cristian Bucchi con il suo Arezzo, dal suo arrivo due sconfitte con Ternana e Torres seconda e terza della classe. Al primo match, sulla carta, più equilibrato arriva la vittoria dei toscani contro un Rimini al quinto passo falso al Neri. Ci vogliono 27 minuti per vedere la prima conclusione biancorossa. Giacomo Parigi guida palla, poi va con il sinistro, respinge in angolo Trombini. Poco dopo la mezz'ora si annebbia anche la difesa del Rimini che non riesce a sbrogliare la matassa, l'Arezzo gira palla che arriva tra i piedi di Tavernelli, l'ex Cittadella aggancia con il sinistro, poi la sposta sul destro e la mette là dove Ferretti non può arrivare. La reazione è tutta in questi due traversoni prima da sinistra poi da destra che non sorprendono Trombini. Nella ripresa calano le tenebre sul Neri, non si vede praticamente nulla, l'arbitro interrompe anche per qualche minuto, ma poi fa riprendere l'incontro e l'Arezzo chiude il discorso con la verticale di Damiani per Ravasio che incrocia e raddoppia. La reazione del Rimini è più nervosa che razionale e il risultato non cambierà più. Al Romeo Neri di Rimini avvolto dalla nebbia, Arezzo batte Rimini 2-0.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: