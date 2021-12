SERIE D Rimini col Carpi, derby Ravenna-Sammaurese. Rinviata Borgo San Donnino-Forlì

Dopo il rinvio infrasettimanale – che ha lasciato il +3 sul Lentigione – il Rimini capolista torna in campo per una partita di difficile pronostico. Al Neri c'è l'Athletic Carpi, imbattuto da 11 turni ma che, nella striscia in questione, ha sommato 7 pareggi, ultimo dei quali il rocambolesco 5-5 col Ravenna. Poche sconfitte ma anche poche vittorie, che spiegano il -12 – con una gara in più – rispetto ai biancorossi. Privo dello squalificato Andreis e dell'infortunato Carboni, Gaburro ha il dubbio Germinale, in forse causa febbre. In compenso, a centrocampo può finalmente contare sul classe 2003 Kamara, fresco di tesseramento dopo una lunghissima attesa e pronto all'esordio.

Incrocio da piani alti anche al Benelli, dove c'è il derby tra Ravenna e Sammaurese, terza e quinta forza del campionato. I padroni di casa sono a -5 dal Rimini – anche qui però col turno in più – e fondano le loro speranze di rimonta proprio sulle vittorie interne, con le quali, nelle ultime 4, hanno compensato le X esterne. Ma non si prospetta una passeggiata, considerando che gli ospiti vengono da 13 punti in 5 partite. Intanto, il Ravenna ha rinforzare la mediana col classe '97 D'Orsi, sin qui 14 presenze col Prato. Prenderà il posto di Ceccuzzi, che come Ambrosini – a un passo dal Victor San Marino – ha la valigia in mano. Non si giocherà invece la sfida playout Borgo San Donnino-Forlì, ufficialmente rinviata per maltempo.

