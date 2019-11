SERIE C Rimini, Colella si presenta: "Qui per DS e presidente, cambierò la strategia della squadra"

Prime parole da allenatore del Rimini per Giovanni Colella: "Sono qui per la stima reciproca con Pastore e per la bella impressione che mi ha fatto Grassi. Da subentrato non posso stravolgere tutto, però voglio cambiare la strategia della squadra".

I più letti della settimana: