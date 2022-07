SERIE C Rimini: colpo Matteo Rossetti l centrocampista ex Bari Matteo Rossetti classe 1998 è un giocatore del Rimini. Il DS Maniero chiarisce di non aver mai parlato con Nardi

Comincia a fare sul serio il DS del Rimini Andrea Maniero. Solo ieri l'annuncio dell'attaccante ex Ancona Matteo Sereni che si aggiunge al centrale difensivo Nicholas Allievi e al suo ex compagno di squadra all'Ancona Andrea Delcarro. Il nuovo colpo si chiama Matteo Rossetti centrocampista mancino classe 1998 cartellino del Bari ma lo scorso anno a Teramo. Rossetti, sarà già a disposizione di Gaburro per il ritiro in programma lunedì 18 luglio. Il DS, inoltre chiarisce che con Michele Nardi non c'è mai stata nessuna trattativa.

Dopo i rinnovi di Gabbianelli, Tonelli, Tanasa, Panelli, Pietrangeli, Piscitella e Lo Duca, resterà in biancorosso anche Federico Mencagli. L'attaccante ha caratteristiche che si sposano perfettamente con il gioco di Gaburro e resterà a Rimini. Questo non esclude l'arrivo di un'altra punta sulla quale Maniero sta già lavorando. L'obiettivo di questa stagione resta prima di tutto la salvezza poi si vedrà, ma quello che vuole vedere il Direttore biancorosso sono giocatori che danno tutto in campo per la causa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: