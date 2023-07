Rimini comincia l'era Petracca. Raimondi il nuovo tecnico

Domani mattina ore 9.30 allo stadio Romeo Neri la presentazione del nuovo allenatore. La nuova società del Patron Petracca e Presidente la moglie Stefania Di Salvo ha scelto il 43enne italo argentino Gabriel Diego Raimondi nuovo allenatore del Rimini. Ieri è stata una giornata frenetica in via venti settembre. Prima il comunicato della cessione del 100% delle quote azionarie passate da Alfredo Rota alla Ds Sport Società Benefit che fa capo all'imprenditore italo/svizzero Stefano Petracca. Nel comunicato si fanno i nomi dei nuovi componenti della società: Angelo Sanapo, Giuseppe Geria, Antonio Di Battista, Fabio De Vita, Maurizio Panunzio e Stefania Di Salvo moglie di Petracca nominata nuovo Presidente del Rimini. Prima donna della storia biancorossa alla guida della società. Poche ore dopo il secondo comunicato con l'annuncio del nuovo allenatore. L'argentino Gabriel Raimondi 43 anni che ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. Nato a Buenos Aires il 27 settembre 1977, Raimondi è un ex difensore con passaporto italiano. La carriera da allenatore inizia invece con il ruolo di vice di Christian Lionel Diaz nella massima serie cilena partecipando anche alla Coppa Libertadores, il 25 giugno 2015 diventa tecnico del Sestri Levante che porta al settimo posto in Serie D. Il 1º luglio 2016 viene ufficializzato come nuovo collaboratore tecnico del Torino al fianco di Sinisa Mihajlovic, con cui lavorerà poi anche al Bologna fino al gennaio 2022. Nell’ottobre scorso consegue la licenza UEFA Pro, il massimo livello formativo per un allenatore, ed entra nello staff della Nazionale dell’Uruguay che raggiunge la qualificazione ai mondiali del Qatar. Raimondi sarà coadiuvato da Maurizio Tacchi (collaboratore tecnico), Massimo Di Pasquale (allenatore dei portieri), Sandro Farina (responsabile area atletica), Alberto Galdiolo (preparatore atletico), Filippo D’Alesio (match analyst). Non è ancora chiara la posizione del DS Andrea Maniero, il quale ha un contratto che scadrà nel giugno del 2025, posizione salda sulla carta, ma occorrerà vedere cosa intende fare la nuova proprietà.