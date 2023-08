SERIE C Rimini, dal Parma arriva Daniele Iacoponi

Il Rimini annuncia Daniele Iacoponi, attaccante esterno classe 2002. Dopo le prime 12 gare in Serie D da giovanissimo con il Team Nuova Florida nel 2020-2021 (un gol al suo attivo), si è messo in luce con l’Arezzo in Serie C nella stagione successiva, con altre 15 partite e una rete attirando le attenzioni del Parma. Con il club ducale ha disputato quattro partite in Serie B, prima di passare nello stesso anno al Pordenone, dove ne ha fatte altrettante sempre in cadetteria. Lo scorso anno una nuova bella stagione a Foggia, nel Girone C della Serie C, con ben 30 presenze con un gol e cinque assist, comprendendo le delicate sfide playoff compresa la finale. Il 21enne arriva al Rimini in prestito temporaneo dal Parma con un contratto fino a giugno 2024.

