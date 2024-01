SERIE C Rimini, Davie Acampa passa in prestito al Renate

Rimini, Davie Acampa passa in prestito al Renate.

Il Rimini Football Club comunica il prestito temporaneo sino a giugno 2024 del giocatore classe 2003 Davide Acampa. Il difensore nella prima parte di stagione ha collezionato in maglia scacchi sette presenze in campionato e una in Coppa Italia.

