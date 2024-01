SERIE C Rimini, Delcarro: "Obiettivo salvezza, ad Arezzo per rifarci"

Tra i "protagonisti" del murale Alè Burdel di San Giuliano anche il centrocampista Andrea Delcarro, che ha ispirato il giocatore esultante presente nel disegno. "Sicuramente una bella soddisfazione - dice Delcarro - io abito qui vicino, quindi ci passo spesso. L'ho visto anche quando lo avevano deturpato con le cinque dita, sicuramente fa piacere".

E adesso testa al campionato: il Rimini ripartirà sabato da Arezzo, con cui è appaiato in classifica. I biancorossi vengono dai ko con Entella e Gubbio, che hanno posto fine a una striscia di 12 risultati utili. "Sicuramente sarà una partita difficile - commenta Delcarro - veniamo da due sconfitte e abbiamo tanta voglia di rifarci, di fare punti e ripartire bene. Playoff? Prima dobbiamo pensare ad arrivare alla salvezza matematica il prima possibile. L'obiettivo è quello, poi vedremo come saremo messi. Le due sconfitte hanno lasciato tanto rammarico, perché venivamo da 12 risultati utili consecutivi. Devono darci forza per ripartire bene in un mese delicato come gennaio: dobbiamo fare punti subito, a partire da Arezzo sabato".

