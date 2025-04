Rimini, dopo 20 anni la bacheca si fa più preziosa con la Coppa Italia

Foto: Rimini FC

Da Luca D'Angelo a Simone Colombi. Il 26 maggio 2005 il Rimini vince la Supercoppa di Serie C battendo al Neri la Cremonese per 5-2 con doppietta di Muslimovic, Ricchiuti e doppietta proprio del capitano difensore Luca D'Angelo. Allo Zini di Cremona altra vittoria biancorossa a conferma della supremazia 2-4 con Floccari, Ricchiuti, Muslimovic e Docente. Questo per ricordare un passato vincente con una squadra di altissima qualità, un ricordo lontano nel tempo che va a valorizzare ancora di più il trionfo dell'8 aprile 2025 in Coppa Italia, prima volta, grazie al successo dell'andata con il gol di Cioffi e il controllo nella gara di ritorno terminata 0-0. Questo Rimini, non ha la qualità, di quel Rimini, ma ha costruito il successo grazie ad un gruppo coeso, con all'interno spiccate personalità e un tecnico capace di imprimere la sua identità. Per Antonio Buscè c'è già pronto un futuro ad Empoli dove ha allenato tutte le squadre del settore giovanile. Poi i meriti di una società capace di normalizzare, e oggi nel calcio, a livelli di Serie C, riuscire a riportare una serenità globale, complessiva, è già un grande obiettivo centrato. C'è tutto nel grande successo di Coppa Italia. Una squadra che ha sofferto soprattutto l'ottimo inizio della Giana Erminio che ha spinto subito sull'acceleratore per accorciare il gap, ma non ci è riuscita, poi, alla distanza è uscito il Rimini con Cioffi che ha sprecato due grandi possibilità e l'incrocio colpito da Cinquegrano. Dettagli, perché quello che conta è solo il fischio finale, e a quel punto, uno Stadio gremito in ogni ordine di posto impazzisce in un tripudio biancorosso che non si vedeva dai bei tempi dell'indimenticabile Vincenzo Bellavista. Rimini, grazie a questo trionfo, rinasce e si rilancia. C'è la prima Coppa Italia della storia, ci sono i Play Off Nazionali, e c'è anche un nuovo inno, e chissà che grazie a questo successo non incomba l'urgenza di riportare il Rimini dove deve stare, in Serie B. 8 aprile 2025, il Rimini trionfa in Coppa Italia di Serie C.