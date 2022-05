Rimini: dopo la festa, le firme di Maniero e Gaburro

Dopo la festa la serie C potrebbe già essere un pensiero enorme se non viene preso con la giusta misura. Il Rimini devastante di questa stagione in Serie D, gli 87 punti lo stanno a dimostrare, non può e non deve perdere tempo per programmare la Serie C. I primi due tasselli Direttore Sportivo e tecnico sono già in casa, e con il Presidente Alfredo Rota c'è già un accordo di massima ma basterà? E' noto da tempo che il Presidente ha bisogno di aiuto economico per affrontare una Serie C di buon livello. Rimini, non può permettersi una C per salvarsi e una C da play off e il minimo sindacale che si deve raggiungere in una piazza come Rimini.

Il DS Andrea Maniero come al solito parla chiaro e non lascia spazio alle dietrologie. Nel video la sua intervista