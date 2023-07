SERIE C Rimini: due nuovi giovani centrocampisti per Raimondi. Davide Acampa e Samuele Rosini Acampa centrocampista classe 2003 proveniente dalle giovanili del Napoli. Rosini era in ritiro dal primo giorno ed ha convinto il tecnico Raimondi

Rimini: due nuovi giovani centrocampisti per Raimondi. Davide Acampa e Samuele Rosini.

Davide Acampa 9 febbraio 2003 arriva dal Napoli, con cui la scorsa stagione ha disputato il Campionato Primavera e la Youth League, per Acampa sei presenze nella Champions dei giovani. Ha firmato un contratto in scadenza giungo 2025. Samuele Rosini è partito per il ritiro di Bagno di Romagna fin dal primo giorno ed ha convinto il tecnico Raimondi. Centrocampista anche lui 20enne, ha già all'attivo tre campionati di Serie D con Gavorrano, Pianese e Orvietana. Rosini si è legato al Rimini con un contratto triennale in scadenza a giugno 2026



