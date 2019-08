Rimini e Cattolica Calcio San Marino preparano i rispettivi impegni

Termina 2-1 l'amichevole di San Vito in favore del Rimini. In evidenza il belga Van Ransbeeck che firma la doppietta al 4' e all'11' del primo tempo. Il gol del Cattolica Calcio san Marino al 27' del primo tempo con Merlonghi .

Domenica i biancorossi sono attesi dalla difficile trasferta di Salò. Per il Cattolica Calcio San Marino debutto a Matelica Rimini con la divisa blu, Cattolica Calcio San Marino con la consueta divisa giallorossa. Test pre-trasferta, per entrambe le formazioni, domenica impegnate nei rispettivi campionati. Cominciamo dal Rimini: la squadra di Renato Cioffi reduce dalla bella vittoria nel derby con l'Imolese è attesa da una Feralpi che vorrà, davanti al proprio pubblico, dimenticare in fretta la pesante sconfitta di Reggio Emilia. Il Cattolica Calcio San Marino farà invece il suo debutto a Matelica in quello che è un nuovo capitolo della sua storia.





Nel servizio le interviste ai due tecnici: Renato Cioffi (Rimini) Emmanuel Cascione (Cattolica Calcio San Marino)