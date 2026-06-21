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Rimini e il Neri salutano Igor Protti

Il feretro dell'ex attaccante, morto a 58 anni per un tumore, è stato omaggiato sul prato dello stadio della sua città natale, dove cominciò la sua carriera.

21 giu 2026

L'Italia calcistica sta salutando Igor Protti e la sua Rimini non poteva non partecipare. Dopo Livorno – che a fine carriera portò dalla C alla A e dove ha finito i suoi giorni – tocca alla sua città natale, che ne accoglie la bara al Romeo Neri, dove cominciò la sua carriera nell'84, per il penultimo arrivederci. Non ancora l'ultimo: lo attende Bari, dove fu capocannoniere della Serie A, e poi tornerà di nuovo a Rimini, dove le sue ceneri saranno disperse nell'Adriatico.

Tifosi, amici, compagni e istituzioni, tutti allo stadio per omaggiare l'ex attaccante, morto a 58 anni per un tumore al colon. Classico bomber di provincia – in mezzo anche un passaggio fugace alla Lazio, dove vinse la Supercoppa Italiana – Protti ha legato il suo nome a un doppio record. Unico, insieme a Dario Hubner, a vincere la classifica marcatori delle tre serie più alte del calcio italiano: due volte in C e una in B col Livorno – 2001, 2002, 2003 – e in A col Bari, nel '96. 24 gol che non bastarono a salvare i galletti e che fanno di lui il solo, in assoluto, a laurearsi capocannoniere giocando in una squadra retrocessa. Ma il tour d'addio delle città in cui si è messo in luce dimostra come Protti abbia saputo entrare nel cuore dei tifosi anche al di là di gol e statistiche.

Nel servizio, le interviste ad Alberto Fontana, Giordano Cinquetti e Davide Zannoni, ex compagni di squadra di Protti




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