SERIE C Rimini e Pineto pareggiano 1-1 e aspettano i playoff

Con una che pensa ai playoff e l'altra pure, Rimini-Pineto conta zero ed è una specie di allenamento agonistico aperto dal gran gol di Pellegrini. Spazi larghi, marcature blande, il match va avanti placido, Ubaldi prova l'all in. Poi riparte il Pineto, Fabrizi deve solo colpire, praticamente vale un gol la scivolata di Lepri. Tutto molto tranquillo, Longobardi, assist per Lombardi, l'1-1 Rimini è servito. E prima dell'intervallo i biancorossi potrebbero anche ribaltarla. Poco male. Ripresa con Marrancone su Vitali, ritmi ancor più bassi in un secondo tempo dove non farsi male è la priorità. Clamorosa la palla che tocca a Jallow quando in contropiede semina avversari, salta anche il portiere e Marafini recupera salvando tutto. Finale con il Rimini che ci prova per chiudere vincendo la regular season e Pineto che difende senza affanni. Squadre che si meritano che la loro stagione non finisca qui.

