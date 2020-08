VIA AL MERCATO Rimini, è Pupeschi il primo acquisto di Rota Il difensore centrale classe '91 è reduce dalla promozione in C col Matelica.

È Niccolò Pupeschi il primo rinforzo del Rimini in vista della prossima stagione di Serie D. Difensore centrale classe '91, Pupeschi è un veterano della categoria: l'anno scorso ha messo insieme 22 presenze e un gol nel Matelica, col quale ha conquistato la promozione in Serie C.





