Rimini e Ravenna facile, a Forlì si dimette il DS Andreatini

I gol del Rimini

Tutto facile per il Rimini capolista che batte 3-0 il Sasso Marconi con reti di Mencagli, Tomassini e Tonelli e va a +6 dal Lentigione, raggiunto sul 2-2 dal Carpi nel recupero. Gli emiliani - che però hanno una gara in meno della capolista - cedono il secondo posto al Ravenna, che liquida il Borgo San Donnino. Anche qui è 3-0, con marcature di Saporetti, Guidone e Podestà. I giallorossi ora sono a -5 dal Rimini, rispetto al quale hanno una partita in più. Intanto, il Forlì - di riposo causa rinvio della gara col Fanfulla - comunica che il DS Massimo Andreatini ha rassegnato le dimissioni.