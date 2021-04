SERIE D Rimini, ecco il nuovo DS Maniero: "Qui per provare a vincere"

Giornata di nuove presentazioni a Rimini. Al “Romeo Neri”, con il presidente Alfredo Rota e il direttore generale Antonello Sammarco, sono stati presentati alla stampa il nuovo direttore sportivo Andrea Maniero e il responsabile dell'area tecnica Giorgio Bresciani. Entrambi ex attaccanti, saranno incaricati di formare una squadra competitiva per la prossima stagione oltre a cercare di chiudere nel migliore dei modi questa con i biancorossi attualmente quinti in classifica e attesi dal delicato scontro diretto contro la capolista Fiorenzuola di domenica pomeriggio.

Nel video l'intervista ad Andrea Maniero, Direttore Sportivo Rimini

