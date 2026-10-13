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Rimini, ecco Matteo Renzetti per la porta

L'ex Vis Novafeltria arriva fino alla fine dell'anno

di Nicola Petricca
13 ott 2026
Foto: Rimini Calcio
Foto: Rimini Calcio

Un nuovo portiere per il Rimini calcio: Matteo Renzetti sarà in biancorosso fino alla fine della stagione. Il classe 1997 arriva dall'esperienza alla Vis Novafeltria, ha già svolto i primi allenamenti con i rivieraschi e per uno strano incrocio del destino riceverà la prima convocazione proprio contro la sua ex squadra. Domani, alle 20.30, Rimini e Vis si sfideranno a Santarcangelo negli ottavi finale della Coppa Italia di categoria, a caccia della qualificazione alla fase successiva, in gara unica.




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