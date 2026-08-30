Rimini, esordio con vittoria. Il San Marino crolla 0-6 contro l'Imolese
Esordio con vittoria per il “nuovo” Rimini Calcio nel Girone B di Eccellenza/Emilia-Romagna. I biancorossi allenati da Gadda passano 2-0 sul campo della Sammaurese grazie alle reti di Cicarevic e Piazze rispettivamente al 76' e all'80'.
Pesante, pesantissimo ko invece per il San Marino Calcio che cade in casa contro l'Imolese. Termina 6-0 in favore dei rossoblu trascinati dalla doppietta di Belcastro e i gol di Battisti, Gasperi, Baietti e Cipriani.
Tra gli altri risultati della prima giornata il Pietracuta pareggia 1-1 con l'Osteria Grande, la Savignanese batte 2-0 la Comacchiese, la Vis Novafeltria si impone 3-1 contro il Castenaso e lo Young Santarcangelo cede 1-2 al Medicina Fossatone.
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