CAOS Rimini F.C., le quote restano sotto sequestro: decisione rinviata dal Tribunale di Milano Il giudice prende tempo per approfondire gli atti. Intanto restano in carica custode giudiziario e amministratore del club.

Per il momento le quote del Rimini F.C. restano sotto sequestro. È l’esito dell’udienza tenutasi martedì al Tribunale di Milano, come riportato da Roberto Bonfantini su newsrimini. In aula erano presenti gli avvocati della Building Company di Giusy Anna Scarcella e della VR Trasporti, società dell’ex presidente biancorosso Alfredo Rota.

Il giudice ha deciso di non sciogliere subito la riserva e di rinviare la decisione, ritenendo necessario approfondire la documentazione e le questioni giuridiche emerse nel corso dell’udienza. Un passaggio che arriva dopo il 14 novembre, quando VR Trasporti aveva comunicato di aver ricevuto i due bonifici preannunciati da Nicola Di Matteo e Daniele Ferro, precisando però che restava ancora da corrispondere il saldo delle spese di custodia legate al sequestro conservativo.

Proprio su questo punto si sarebbero innestate le opposizioni dei legali di Rota al dissequestro. Nel frattempo restano pienamente operativi il custode giudiziario e l’amministratore da lui nominato, chiamati a gestire il club in questa fase delicata. Di Matteo e Ferro, che il 6 novembre hanno firmato un preliminare per l’acquisto del Rimini F.C., restano per ora fuori dalla governance societaria.

