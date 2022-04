Rimini - Fanfulla 2-1 Il Rimini gioca un grande primo tempo poi si rilassa nella ripresa. La sconfitta del Ravenna permette ai biancorossi di presentarsi al Benelli con il + 8

Gaburro cambia molto, dà l’opportunità di rifiatare a diversi giocatori; vanno in panchina Tonelli - Greselin e soprattutto Mencagli. Davanti Ferrara fa coppia con Germinale. Minuto 9 calcio di punizione dai 25 metri Gabbianelli disegna una parabola perfetta nulla da fare per il portiere Edoardo Cizza, classe 97. Biancorossi che la mettono subito sui binari voluti. Replica degli ospiti con Spaviero, Marietta in due tempi. Rimini che reclama un calcio di rigore per l’atterramento in area di Domenico Germinale, il centroavanti davanti alla porta viene atterrato, l’arbitro lascia proseguire, tra le proteste del Romeo Neri. Lo schema su palla inattiva porta Carboni a calciare in porta da buona posizione, blocca Cizza. Piscitella immancabile a sinistra pronto il cross, Tanasa di prima intenzione sfera che si alza di poco sopra la traversa. Rimini letale sulle palle inattive; sul traversone il tocco ravvicinato e vincente è di Nicola Pietrangeli. Ripresa parte bene il Fanfulla. Sulla conclusione di Greco, Marietta in angolo, su quella di Laribi blocca il portiere biancorosso. Rimini rilassato e allora Fanfulla in pressione. Bernardini dalla sinistra, sfera sopra la traversa. Poco dopo molto più pericoloso Federico Baggi sul quale compie un grande intervento Marietta. Si rivede Scott Arlotti, accelerata e destro, Cizza in angolo. Quando una squadra si sente troppo sicura succede che si concede all’altra di poter sperare. Spaviero, giocata sopraffina e gran goal per una partita che sembrava chiusa ed invece si riapre. Poco male perché il Rimini con un po’ di sofferenza nel finale porta a casa 3 punti che permettono ai biancorossi di presentarsi a Ravenna con il + 8 . Al Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Fanfulla 2-1.

