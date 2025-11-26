Rimini FC, società ufficialmente in liquidazione. In bilancio 4 milioni di perdita

Gli scenari, già da mesi, non facevano intravedere nulla di positivo. E proprio poche ore dopo che il Tribunale di Milano aveva deciso che le quote societarie sarebbero rimaste sotto sequestro e il succesivo passo indietro dei due acquirenti Di Matteo e Ferro, arriva la notizia che molti si aspettavano: l'assemblea dei soci del Rimini Calcio ha deciso di mettere formalmente in liquidazione la società. Secondo il bilancio depositato ieri in Camera di Commercio, la perdita di esercizio al 30 giugno 2025 ammontava a oltre 4 milioni di euro.

La squadra sarà senza dubbio esclusa dal campionato, forse già dalla partita di domenica prossima. Potrà riprendere a giocare dalla stagione 2026/27, probabilmente nella categoria Eccellenza. Per i giocatori decadono tutti i contratti in corso: potranno cambiare squadra già dal mercato di gennaio.



“Si tratta di un epilogo doloroso, per lo sport di Rimini e per tutta la città - il commento del sindaco Jamil Sadegholvaad - ma purtroppo non inaspettato, viste le incredibili e vergognose vicende societarie che ormai si susseguono da molti mesi. Siamo già in contatto con le Istituzioni calcistiche preposte per la gestione di questa fase transitoria - ha aggiunto il primo cittadino - e per capire quale sarà il momento in cui il Comune potrà entrare con tutti i crismi legali in campo per esercitare direttamente quel ruolo di tutela dello sport e della città”.

Sempre in giornata, è anche arrivato un nuovo deferimento al Tribunale Federale Nazionale per violazioni amministrative. Secondo quanto contestato, la società non avrebbe provveduto entro le scadenze previste a una serie di adempimenti fiscali e contributivi: il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di maggio e giugno entro il 16 settembre 2025, il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2024 entro il 30 settembre 2025 ed, infine, entro il 16 ottobre 2025, il versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative ai mesi di luglio e agosto 2025.











