SERIE C Rimini fermato dal Pineto, al Neri finisce 1 a 1

Rimini per proseguire la serie positiva dopo la vittoria con la Torres e il pareggio con la Juve Next Gen, Pineto alla ricerca di un successo che non arriva da sei giornate. Biancorossi con il tridente formato da Morra, Lamesta e Cernigoi, ospiti che rispondono con Volpicelli e Chakir. Al primo affondo il Rimini sblocca la partita. Angolo di Lamesta e pallone allungato sul secondo palo dove Megelaitis rimette in mezzo per la battuta vincente di Lepri. Sono passati appena 5 minuti. Proteste abruzzesi per un contatto in area tra Gigli e Chakir, il direttore di gara fa proseguire.

Rimini vicino al raddoppio con la pennellata di Lamesta per la deviazione di Delcarro, respinta da Tonti. Padroni di casa che trovano il 2 a 0 con Gigli, rete annullata per fuorigioco del difensore biancorosso anche se restano molti dubbi. Si vede anche il Pineto con il colpo di testa di Volpicelli bloccato da Colombi. Prima del riposo, doppio tentativo di Morra, senza troppa fortuna.

La ripresa si apre con il sinistro di Semeraro, attento e reattivo Tonti nel mettere in angolo. La gara è bella e ricca di occasioni da gol. Colombi d'istinto sul colpo di testa di Manu poi è Chakir a divorarsi il pallone del pareggio. Non c'è un attimo di sosta, Semeraro per Morra che arriva con un attimo di ritardo.

Ad un quarto d'ora dal termine il pareggio del Pineto. La barriera del Rimini si apre sulla punizione di Volpicelli che s'infila nell'angolo basso alla sinistra di Colombi. Undicesimo gol stagionale per l'attaccante di Amaolo. Il Rimini non ci sta e a cinque minuti dal termine Morra infila la porta avversaria ma si alza la bandierina del guardalinee a negargli la gioia del gol. Al Romeo Neri finisce 1 a 1 e il Rimini resta ancora fuori dalla zona play-off.

