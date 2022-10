SERIE C Rimini: finale amaro. Al Neri passa la Carrarese I biancorossi poco concreti non sfruttano le occasioni. D'Ambrosio a pochi minuti dalla fine, firma il blitz dei toscani

Due squadre costruite per fare più o meno lo stesso campionato, la ricerca di un posto al sole per giocarsi la chance ai play off. Vicina al gol la Carrarese quando un bel cross Imperiali, viene girato in porta di tacco da Giannetti sfera che esce di un soffio. Toscani trascinati dall'ottimo Giannetti, il quale riceve brucia in velocità Pietrangeli, poi scarica sulla traversa. Sfortunata la squadra di Dal Canto in questa circostanza. Si svegliano i biancorossi nel finale di tempo slalom di Santini e sombrero preciso per Tonelli che a tu per tu con Satalino non riesce a sorprenderlo. Ci prova su punizione Rosso, Satalino respinge. Sempre il portiere della Carrarese protagonista sulla conclusione del solito Santini. Sempre Rimini anche ad inizio ripresa quando Rosso mette dentro per Del Carro, coordinazione non perfetta e sfera alta sulla traversa. Incredibile poco dopo quando Della Latta a botta sicura parata pazzesca di Zaccagno migliore in campo del Rimini. Pannelli su Energe intervento molto dubbio, l'arbitro lascia proseguire. Nuovo duello Santini – Satalino sempre vinto dal portiere della Carrarese. Di là fendente di Bozhanaj, ancora Zaccagno anche in grande stile. Quando tutto lasiava pensare un bel pareggio, ecco il guizzo dell'uomo “più” della Carrarese. D'Ambrosio di testa, e qui Zaccagno proprio non ci può arrivare. A 3 dal 90, passa la Carrarese. Martedi il derby di Coppa Italia per provare a dimentica subito. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Carrarese batte Rimini 1-0.

